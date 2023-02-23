На Apple Watch теперь можно удобно отслеживать калории и сахар

SugarBot помогает следить за уровнем калорий и сахара. После открытия приложения, вы сможете добавить в него то, что съели в течение дня. Если вы не нашли в приложении определенный тип продуктов, то это не проблема – приложение позволяет добавлять продукты вручную со всеми данными. Приложение поддерживает такие данные, как калории, белки, углеводы, жиры, микроэлементы и витамины.

Приложение также предоставляет полезные графики, которые помогают понять и сбалансировать ваш рацион. Например, пользователи SugarBot могут устанавливать ежедневные цели по углеводам и белкам. В приложении также есть вкладка Insights со сводкой за неделю, месяц и год, чтобы вы могли сравнить данные за разные периоды.