На «Черную пятницу» Samsung оставил самые выгодные предложения для себя

Откройте приложение и получите базовую скидку $25 на первую покупку стоимостью $250. Но это еще не все. Эксклюзивные предложения приложения включают в себя скидку в 25% на некоторые устройства Galaxy, при этом Galaxy Z Fold 5 занимает особое место - он не только получает скидку в 25%, но и бесплатное обновление памяти, превращающее модель с 256 ГБ в щедрые 512 ГБ без дополнительной оплаты.

Кроме того, приложение гарантирует дополнительные привилегии, такие как 30% скидки на чехлы и эксклюзивные скидки на Buds 2 Pro. Феерия «Черной пятницы» продлится до 3 декабря, что дает пользователям достаточно времени, чтобы успеть воспользоваться этими беспрецедентными предложениями.