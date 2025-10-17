На фоне шума вокруг Sora вышел обновлённый ИИ-генератор видео Google Veo 3.1

Главное новшество — улучшенное качество аудио и возможность тонко управлять редактированием. Теперь пользователи могут добавлять в видео новые объекты, модель сама подстраивает их под стиль клипа. В ближайшее время появится и функция удаления «лишних предметов».

Ранее Veo 3 уже умела создавать видео по первым и последним кадрам, использовать искомое изображения в качестве «ориентира» для генерации и продлевать существующие ролики. Теперь ко всем этим функциям добавлена звуковая дорожка.

По словам компании, с момента запуска смешной платформы для генерации в мае пользователи создали более 275 миллионов видео.