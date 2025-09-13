На ИИ-поисковик Perplexity подали в суд за «кражу» контента

Опубликовано 13 сентября 2025, 12:001 мин.
На ИИ-поисковик Perplexity подали в суд за «кражу» контентаBritannica и Merriam-Webster
Perplexity, разработавшая ИИ-поисковик, столкнулась с судебным иском от Encyclopedia Britannica и Merriam-Webster. Обе организации обвинили стартап в нарушении авторских прав и незаконном использовании их торговых марок.
По данным Reuters, истцы утверждают, что Perplexity зарабатывает на их материалах, при этом уменьшая посещаемость их сайтов, где они получают доход от подписок и рекламы. Иск подан в федеральный суд Нью-Йорка.
Отличие этого дела в том, что Perplexity не просто использует контент для обучения модели, а в реальном времени собирает данные с сайтов и выдает пользователям готовые ответы. В итоге многие не переходят на оригинальные ресурсы, что бьет по доходам издателей.
Кроме того, Britannica и Merriam-Webster заявили, что Perplexity иногда выдает неверную информацию («галлюцинации»), приписывая её их брендам. Это, по их мнению, также нарушает их права.
Размер компенсации пока не раскрывается.