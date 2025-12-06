На ИИ-поисковик Perplexity подали в суд за нарушение авторских прав

Как утверждает издание, его юристы связывались с Perplexity в октябре, чтобы уточнить, использует ли ИИ материалы газеты. В ответ Perplexity заявила, что не обучала свои модели на контенте Tribune, но «может получать неполные фактические сводки».

Юристы Tribune утверждают, что на практике Perplexity показывает материалы газеты дословно. Tribune утверждает, что Perplexity использует статьи газеты без разрешения в своих системах, а также обходит платный доступ к сайту с помощью своего ИИ-браузера Comet.

Chicago Tribune не впервые судится с разработчиками ИИ. В апреле она вместе с 16 другими изданиями MediaNews Group и Tribune Publishing подала иск против OpenAI и Microsoft за использование контента при обучении моделей.