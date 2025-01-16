На Илона Маска подали в суд за обман инвесторов Twitter на $150 миллионов

Опубликовано 16 января 2025, 00:451 мин.
На Илона Маска подали в суд за обман инвесторов Twitter на $150 миллионовОн не рассказал о покупке акций
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Илона Маска, обвинив его в обмане инвесторов Twitter на сумму более 150 миллионов долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что Маск «задержал» раскрытие информации о своей новой 5-процентной доле в Twitter, что позволило ему купить акции по более низким ценам.
В жалобе говорится, что задержка Маска нанесла ущерб инвесторам, которые продали свои акции до того, как новость взвинтила цену на них. Адвокат Маска, Алекс Спиро, отклонил иск, назвав его «фикцией» и обвинив SEC в «преследовании».
Маск, который приобрел более 9% акций Twitter к марту 2022 года, подал требуемое раскрытие информации с опозданием на 11 дней, после этого случился резкий рост курса акций на 27%. SEC требует выплаты гражданского штрафа и возврата прибыли.