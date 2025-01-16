На Илона Маска подали в суд за обман инвесторов Twitter на $150 миллионов

В жалобе говорится, что задержка Маска нанесла ущерб инвесторам, которые продали свои акции до того, как новость взвинтила цену на них. Адвокат Маска, Алекс Спиро, отклонил иск, назвав его «фикцией» и обвинив SEC в «преследовании».

Маск, который приобрел более 9% акций Twitter к марту 2022 года, подал требуемое раскрытие информации с опозданием на 11 дней, после этого случился резкий рост курса акций на 27%. SEC требует выплаты гражданского штрафа и возврата прибыли.