Опубликовано 05 января 2025, 15:001 мин.
На *Instagram обрушилась критика из-за созданных и управляемых ИИ профилей*Meta удаляет свои спорные страницы
*Meta всё же удалила ряд профилей, созданных искусственным интеллектом, из *Facebook и *Instagram после того, как пользователи наткнулись и раскритиковали их в сети. Профили, запущенные в сентябре 2023 года, должны были продемонстрировать ИИ-персон с «уникальными личностными качествами». Некоторые из профилей, например «hellograndpabrian» и «datingwithCarter», должны были взаимодействовать с людьми.
Эти профили были частью раннего тестирования систем *Meta, но реакция ИИ и невозможность заблокировать эти аккаунты вызвали всеобщую критику.*Meta решила прекратить эксперимент, признав, что в нем были ошибки.
Несмотря на это, *Meta планирует продолжить изучение профилей, сгенерированных ИИ. Компания уже работает над ИИ-клонами блогеров и экспериментирует с ИИ-генерируемым контентом в лентах.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена