На *Instagram обрушилась критика из-за созданных и управляемых ИИ профилей

Эти профили были частью раннего тестирования систем *Meta, но реакция ИИ и невозможность заблокировать эти аккаунты вызвали всеобщую критику.*Meta решила прекратить эксперимент, признав, что в нем были ошибки.

Несмотря на это, *Meta планирует продолжить изучение профилей, сгенерированных ИИ. Компания уже работает над ИИ-клонами блогеров и экспериментирует с ИИ-генерируемым контентом в лентах.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена