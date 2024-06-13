На iOS 17 перешло меньше людей, чем на iOS 16 за тот же период

Согласно последним данным Apple, 86% iPhone, выпущенных за последние четыре года, работают под управлением iOS 17, по сравнению с 90% аналогичных устройств под управлением iOS 16 в прошлом году. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении iPad: 68 % всех iPad и 86 % новых моделей работают под управлением iPadOS 17.

Apple регулярно публикует данные об использовании iOS, чтобы помочь разработчикам определить приоритеты в выборе версий операционной системы для поддержки. Пока iOS 18 находится на стадии бета-тестирования, остается только гадать, удастся ли ей превзойти показатели своих предшественниц.