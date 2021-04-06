Приложения
Сегодня в 18:38
На iPhone не установили одно из навязанных государством российских приложений для смартфонов
Приложение разработало Минцифры
В России 1 апреля вступил в силу закон, по которому производители обязаны устанавливать на смартфоны и другую технику российские приложения. Минцифры даже разработало по этому поводу своё приложение AppList — каталог отечественных программ. Как оказалось, на iPhone его устанавливать не будут.
AppList входит в список обязательных к предустановке на смартфоны приложений. За неисполнение этого требования Россия может оштрафовать.
Тем не менее, AppList доступен только для Android. Это приложение отсутствует в каталоге App Store. Данная программа позволяет лишь просмотреть список российских приложений. Для их скачивания она перекидывает пользователя в Play Store.
Как отмечает CNews, пользователи оставляют об AppList негативные отзывы. Людям не нравится ограниченность функций приложения.