На iPhone не установили одно из навязанных государством российских приложений для смартфонов

AppList входит в список обязательных к предустановке на смартфоны приложений. За неисполнение этого требования Россия может оштрафовать.

Тем не менее, AppList доступен только для Android. Это приложение отсутствует в каталоге App Store. Данная программа позволяет лишь просмотреть список российских приложений. Для их скачивания она перекидывает пользователя в Play Store.

Как отмечает CNews, пользователи оставляют об AppList негативные отзывы. Людям не нравится ограниченность функций приложения.