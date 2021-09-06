На каких смартфонах WhatsApp перестанет работать с 1 ноября?

Сообщается, что WhatsApp перестанет поддерживаться на смартфонах с Android 4.0.4 и iOS 9 или старше. До 1 ноября пользователям таких устройств стоит либо сменить аппарат на поддерживаемый, либо просто сохранить историю чатов. Проверьте, какая у вас установлена версия операционной системы в настройках.

Под управлением Android 4.0.4 или более старших версий работает не так много телефонов. По данным Statcounter, на версии ОС старше 7.1 Nougat приходится около 4% устройств. А среди них и того меньше телефонов, работающих с Android 4.0.4.