На китайской DeepSeek R1 проверили 50 способов «взлома» ИИ. Сработали все

Исследователи Cisco протестировали модель DeepSeek, используя стандартные запросы из известной библиотеки HarmBench. Они сосредоточились на таких категориях, как вред, киберпреступность и дезинформация. Модель R1 показала низкие результаты по сравнению с другими моделями, включая модель o1 от OpenAI. Из 50 опробованных джейлбрейков модель не прошла ни одну.

Эксперты по безопасности, например Алекс Поляков из Adversa AI, предупреждает, что, хотя некоторые атаки могут быть исправлены, риски остаются всегда. Он подчеркивает, что модели ИИ нуждаются в постоянном тестировании и мониторинге, чтобы предотвратить использование этих уязвимостей.