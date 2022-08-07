На кону $44 млрд: Илон Маск вызвал главу Twitter на публичный спор

“Настоящим я вызываю @paraga на публичные дебаты о проценте ботов в Twitter”, - обращается Маск ко всем своим подписчикам в количестве 102 млн. "Пусть он докажет общественности, что в Twitter <5% фальшивых или спамных пользователей ежедневно!"

Маск затем опросил своих подписчиков, верят ли они аргументам Twitter о том, что менее пяти процентов ежедневных активных пользователей являются ботами. Два варианта ответа: "Да" или "Lmaooo no” (Лол, нет – прим. ред.).

На данный момент 67,2 процента подписчиков выбрали вариант "Lmaooo no". Опрос завершится в воскресенье. Маловероятно, что этот опрос вызовет прямой ответ со стороны генерального директора Twitter или председателя совета директоров Брета Тейлора, поскольку реальный спор (перед судьей и присяжными) должен быть рассмотрен в суде всего через пару месяцев.