На LinkedIn Microsoft подали в суд за обучение ИИ на сообщениях людей

В иске, поданном во вторник в федеральный суд Калифорнии, утверждается, что в августе прошлого года LinkedIn тайно ввела настройку конфиденциальности, позволяющую пользователям контролировать передачу своих личных данных. А в сентябре LinkedIn тихо обновила свою политику конфиденциальности, заявив, что данные пользователей могут быть использованы для обучения искусственного интеллекта. Компания также заявила, что отказ от участия не помешает использовать уже собранные данные в обучении.

Истцы утверждают, что LinkedIn нарушила свои обещания о конфиденциальности, намеренно скрыв изменения, чтобы «избежать общественного резонанса и юридических последствий».

Иск требует возмещения неустановленных убытков за нарушение договора и нарушение калифорнийского закона о недобросовестной конкуренции. Кроме того, в иске содержится требование выплатить по 1000 долларов на человека за каждое нарушение федерального закона.

LinkedIn опровергла претензии, назвав их «ложными» и «необоснованными».