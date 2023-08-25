На Mac можно легко запустить Windows 11: Parallels получило обновление

Особо следует отметить возможность использования Touch ID для входа в виртуальную машину Windows, при этом пароль Windows будет надежно храниться в «связке ключей» на Mac. Однако эта функция предназначена только для входа в виртуальную машину и не обеспечивает полной интеграции Touch ID с Windows.

Среди других улучшений - подготовка к совместимости с macOS Sonoma и исправления, повышающие производительность виртуальных машин macOS на собственном процессоре Apple.

Расширена поддержка различных дистрибутивов Linux, а поддержка OpenGL обновлена до версии 4.1. В последней версии также проведен ребрендинг с использованием новых элементов дизайна.