На Meta* обрушился гнев фотографов за ИИ-изображение Северного сияния

В то время как некоторые поделились своими собственными изображениями, созданными ИИ, многие комментаторы выразили недовольство. Критики отметили, что красота северного сияния является “не просто эстетикой”, которую можно смоделировать с помощью технологий. Один из пользователей, назвавшийся астрофизиком и ученым в области ИИ, предоставил особенно разгромный отзыв о последствиях подобных изображений.

Поскольку интернет-сообщество, а особенно художники, борется с этическими последствиями использования ИИ в фотографии и искусстве, попытка Meta* вставить изображения, созданные ИИ, в “тренд” не удалась.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена