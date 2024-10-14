На Meta* обрушился гнев фотографов за ИИ-изображение Северного сияния

Опубликовано 14 октября 2024, 10:301 мин.
На Meta* обрушился гнев фотографов за ИИ-изображение Северного сиянияА как считаете вы?
Meta* вызвала разместила изображения северного сияния, созданные с помощью ИИ, в Threads*. Компания поделилась тремя изображениями, на которых северные сияния изображены над знаковыми местами, такими как мост Золотые Ворота. Однако пользователи ответили смесью критики, юмора и более сдержанных отзывов.
© Экстремистская Meta*
В то время как некоторые поделились своими собственными изображениями, созданными ИИ, многие комментаторы выразили недовольство. Критики отметили, что красота северного сияния является “не просто эстетикой”, которую можно смоделировать с помощью технологий. Один из пользователей, назвавшийся астрофизиком и ученым в области ИИ, предоставил особенно разгромный отзыв о последствиях подобных изображений.
Поскольку интернет-сообщество, а особенно художники, борется с этическими последствиями использования ИИ в фотографии и искусстве, попытка Meta* вставить изображения, созданные ИИ, в “тренд” не удалась.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена