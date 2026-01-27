Опубликовано 27 января 2026, 19:591 мин.
На Meta* подали в суд за чтение переписок в WhatsApp*Где правда
Meta*, которой принадлежит мессенджер WhatsApp*, столкнулась с коллективным иском. Группа пользователей из разных стран обвиняет компанию в том, что она «вводит людей в заблуждение относительно приватности переписок».
Главный аргумент истцов — якобы Meta* имеет техническую возможность получать доступ, хранить и анализировать содержимое личных сообщений, хотя и обещает обратное. При этом по официальным данным WhatsApp* использует шифрование, которое, по заверениям сервиса, делает переписку «доступной только отправителю и получателю».
Представители Meta* категорически отвергли обвинения, назвав иск «необоснованным вымыслом». Компания подчеркивает, что использует «надёжный протокол шифрования», и «никак не может читать переписки пользователей».
Пока что подробные доказательства со стороны истцов не раскрыты.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена