На Microsoft подала в суд старейшая в США некоммерческая новостная организация

CIR, основанная в 1977 году, в частности ее генеральный директор Моника Бауэрляйн, раскритиковала OpenAI и Microsoft за использование их материалов для обучения моделей искусственного интеллекта, назвав это "несправедливым и нарушающим законы об авторском праве".

Иск, поданный в федеральный суд Манхэттена, обвиняет OpenAI и Microsoft, которая владеет значительной долей в OpenAI, в многочисленных нарушениях Закона об авторском праве и Закона об авторском праве в цифровую эпоху.

Этот судебный процесс, по словам экспертов, отражает более широкий конфликт между новостными организациями и компаниями, занимающимися разработкой искусственного интеллекта, по поводу использования журналистского контента. В то время как одни издатели предпочитают заключать лицензионные соглашения с OpenAI, другие, как CIR, подают судебные иски, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность и сохранить контроль над тем, как их материалы используются.