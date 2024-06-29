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Опубликовано 29 июня 2024, 09:00
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На Microsoft подала в суд старейшая в США некоммерческая новостная организация

Юридическая битва между CIR, OpenAI и Microsoft за использование контента
Center for Investigative Reporting (CIR), давно существующая некоммерческая новостная организация США, подала федеральный иск против OpenAI и Microsoft за якобы использование ее контента без разрешения и компенсации.
На Microsoft подала в суд старейшая в США некоммерческая новостная организация
© Ferra

CIR, основанная в 1977 году, в частности ее генеральный директор Моника Бауэрляйн, раскритиковала OpenAI и Microsoft за использование их материалов для обучения моделей искусственного интеллекта, назвав это "несправедливым и нарушающим законы об авторском праве".

Иск, поданный в федеральный суд Манхэттена, обвиняет OpenAI и Microsoft, которая владеет значительной долей в OpenAI, в многочисленных нарушениях Закона об авторском праве и Закона об авторском праве в цифровую эпоху.

Этот судебный процесс, по словам экспертов, отражает более широкий конфликт между новостными организациями и компаниями, занимающимися разработкой искусственного интеллекта, по поводу использования журналистского контента. В то время как одни издатели предпочитают заключать лицензионные соглашения с OpenAI, другие, как CIR, подают судебные иски, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность и сохранить контроль над тем, как их материалы используются.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
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