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На многих Android-смартфонах сломалась работа SMS
Google утверждает, что всё починила
Пользователи Android-смартфонов заметили, что функция SMS сломалась после обновления Carrier Services. Этот сервис управляет связью с провайдером сотовой сети.
За последнюю неделю многие пользователи пожаловались на форумах OnePlus и в отзывах Play Store, что наблюдают проблемы с SMS сообщениями. Устранить баг помогало удаление Carrier Services. Недавно этот сервис получил обновление до версии 50. Апдейт начал развёртываться 2 декабря. Сразу после этого появились первые жалобы.
В частности, пользователи заметили, что SMS блокируются при отправке или получении. Баг был замечен на смартфонах OnePlus, LG, Motorola, Samsung и TCL.
Google уже заявила The Verge, что исправила проблему. Компания рекомендует пользователям обновиться до последней версии Carrier Services через Play Store, чтобы получить патч.