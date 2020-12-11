На многих Android-смартфонах сломалась работа SMS

За последнюю неделю многие пользователи пожаловались на форумах OnePlus и в отзывах Play Store, что наблюдают проблемы с SMS сообщениями. Устранить баг помогало удаление Carrier Services. Недавно этот сервис получил обновление до версии 50. Апдейт начал развёртываться 2 декабря. Сразу после этого появились первые жалобы.

В частности, пользователи заметили, что SMS блокируются при отправке или получении. Баг был замечен на смартфонах OnePlus, LG, Motorola, Samsung и TCL.

Google уже заявила The Verge, что исправила проблему. Компания рекомендует пользователям обновиться до последней версии Carrier Services через Play Store, чтобы получить патч.