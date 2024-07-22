Приложения
Опубликовано 22 июля 2024, 11:15
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На Mozilla обрушили шквал критики из-за функции Privacy-Preserving Attribution

В Firefox 128
Mozilla недавно подверглась критике за включение функции Privacy-Preserving Attribution (PPA) по умолчанию в Firefox 128, как сообщает блог FOSS. Критики утверждают, что при внедрении этой функции не было «достаточной прозрачности и коммуникации».
На Mozilla обрушили шквал критики из-за функции Privacy-Preserving Attribution
© Ferra

PPA призвана предоставить рекламодателям агрегированные данные об эффективности рекламы без отслеживания отдельных пользователей. По словам Mozilla, эта агрегированная информация, которая включает в себя «дифференцированный шум конфиденциальности», не передает никому данные о просмотре сайтов. В настоящее время эта функция работает только на нескольких американских сайтах и может быть отключена пользователями в любой момент.

Mozilla выступила в защиту этой инициативы, а технический директор Firefox Бобби Холли (Bobby Holley) объяснил это необходимостью борьбы с широко распространенной слежкой в Интернете.

Несмотря на заверения Mozilla, этот шаг вызвал споры среди пользователей. Некоторые считают PPA положительным шагом на пути к сокращению «межсайтового отслеживания», в то время как другие сомневаются в его эффективности.

Источник:FOSS
Автор:Максим Многословный
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