На Mozilla обрушили шквал критики из-за функции Privacy-Preserving Attribution

PPA призвана предоставить рекламодателям агрегированные данные об эффективности рекламы без отслеживания отдельных пользователей. По словам Mozilla, эта агрегированная информация, которая включает в себя «дифференцированный шум конфиденциальности», не передает никому данные о просмотре сайтов. В настоящее время эта функция работает только на нескольких американских сайтах и может быть отключена пользователями в любой момент.

Mozilla выступила в защиту этой инициативы, а технический директор Firefox Бобби Холли (Bobby Holley) объяснил это необходимостью борьбы с широко распространенной слежкой в Интернете.

Несмотря на заверения Mozilla, этот шаг вызвал споры среди пользователей. Некоторые считают PPA положительным шагом на пути к сокращению «межсайтового отслеживания», в то время как другие сомневаются в его эффективности.