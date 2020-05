На некоторых iPhone и iPad перестали запускаться приложения

Владельцы iPhone и iPad рассказали на форумах и в Twitter, что при попытке запустить приложения получают сообщение «Это приложение больше недоступно вам» («this app is no longer shared with you»). Когда пользователи открывают страницу приложения в App Store, они видят только опцию «открыть». Но при нажатии на эту кнопку происходит то же самое.

Пострадавшие владельцы устройств предположили, что проблема касается пользователей, работающих с iOS 13.4.1 и iOS 13.5. Пока не очень понятно, что именно вызывает баг, поскольку он проявляется не у всех пользователей. Некоторые люди отметили, что столкнулись с неудобствами после обновления приложений.

Жалобы распространялись на многие приложения, в том числе YouTube, Twitter, WhatsApp, Facebook, TikTok. Похоже, что переустановка приложений помогает исправить проблему.