На Ozon теперь можно купить автомобиль

В настоящее время на торговой площадке предлагаются автомобили от ООО «Деливери Кар», онлайн-дилера китайской марки Chery, говорится в сообщении.

Выход Ozon на рынок онлайн-продаж автомобилей свидетельствует о растущей тенденции в этой отрасли, однако отмечается, что к покупке автомобилей через Интернет готовы лишь избранные покупатели. Маркетплейс не планирует предоставлять автокредиты через свой банк Ozon.

Три года назад Ozon предпринял попытку ввести на своей платформе категорию «Автомобили», но тогда покупатели могли только зарезервировать автомобиль в режиме онлайн, а покупку совершить в дилерском центре, пишут СМИ. Теперь весь процесс, включая подписание договора купли-продажи, осуществляется в режиме онлайн, а окончательное подписание происходит в момент доставки.