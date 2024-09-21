На порносайте нашли расистские комментарии кандидата в губернаторы США

Опубликовано 21 сентября 2024, 15:001 мин.
На порносайте нашли расистские комментарии кандидата в губернаторы СШАОн всё отрицает
Марк Робинсон, кандидат в губернаторы Северной Каролины от Республиканской партии и нынешний вице-губернатор, подвергся пристальному вниманию после того, как CNN опубликовала подробный отчет об экстремистских комментариях, якобы сделанных им на порносайте в период с 2008 по 2012 год.
Под ником «minisoldr» Робинсон якобы высказывал пожелания рабства, называл себя «черным нацистом» и делал уничижительные замечания в адрес борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего.
В комментариях использовались ругательства против определенных слоев населения и признание в интересе к «нестандартному» порно.
Робинсон отрицает подлинность этих комментариев. Его призывают снять свою кандидатуру с выборов, но он по-прежнему твердо стоит на своем и не намерен уходить в отставку.