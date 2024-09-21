На порносайте нашли расистские комментарии кандидата в губернаторы США

Под ником «minisoldr» Робинсон якобы высказывал пожелания рабства, называл себя «черным нацистом» и делал уничижительные замечания в адрес борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего.

В комментариях использовались ругательства против определенных слоев населения и признание в интересе к «нестандартному» порно.

Робинсон отрицает подлинность этих комментариев. Его призывают снять свою кандидатуру с выборов, но он по-прежнему твердо стоит на своем и не намерен уходить в отставку.