На продажу выставили данные пользователей популярного в прошлом приложения Clubhouse

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На продажу выставили данные пользователей популярного в прошлом приложения ClubhouseНомера телефонов
Про некогда популярное приложение Clubhouse уже давно почти ничего не слышно. Однако на днях появился повод вспомнить о нём — оказалось, что номера телефонов пользователей соцсети продают на «чёрном рынке» в интернете.
Согласно информации источника, в открытом доступе оказались 3,8 млрд телефонных номера. Эти данные будут проданы на аукционе 4 сентября 2021 года. Что интересно, в базе данных есть также номера телефонов людей, которые были в контактах пользователей Clubhouse. То есть в сети могла попасть даже информация о людях, которые вообще не были связаны с приложением.
Стоит отметить, что недавно Clubhouse отменил систему регистрации по приглашениям. Без инвайтов раньше нельзя было начать пользоваться приложением.