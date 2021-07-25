На продажу выставили данные пользователей популярного в прошлом приложения Clubhouse

Согласно информации источника, в открытом доступе оказались 3,8 млрд телефонных номера. Эти данные будут проданы на аукционе 4 сентября 2021 года. Что интересно, в базе данных есть также номера телефонов людей, которые были в контактах пользователей Clubhouse. То есть в сети могла попасть даже информация о людях, которые вообще не были связаны с приложением.

Стоит отметить, что недавно Clubhouse отменил систему регистрации по приглашениям. Без инвайтов раньше нельзя было начать пользоваться приложением.