На сайтах госучреждений США нашли документы со ссылками на порно

Проблема затронула сайты городских администраций, Нью-Йоркского государственного музея и даже некоторые федеральные ресурсы. Исследователь Брайан Келли, обнаруживший эти материалы, начал информировать органы власти и СМИ, чтобы «привлечь внимание к проблеме».

По версии властей, злоумышленники использовали уязвимости на сайтах: функции для загрузки файлов пользователями или публичные порталы для документов. В некоторых случаях атаки связывают с ботами. Также часть проблем могла возникнуть из-за ПО, поставляемого сторонней компанией Granicus, которая обслуживает тысячи госорганизаций.

Хоть заражённые документы оперативно удаляют, опасные ссылки продолжают появляться.