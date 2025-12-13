На сайтах госучреждений США нашли документы со ссылками на порно

Опубликовано 13 декабря 2025, 22:401 мин.
На сайтах госучреждений США нашли документы со ссылками на порноИ мошенников
На официальных сайтах государственных учреждений и университетов США обнаружили встроенные в PDF-документы ссылки на порнографические ресурсы, мошеннические сайты и даже вредоносное ПО, пишут СМИ.
Проблема затронула сайты городских администраций, Нью-Йоркского государственного музея и даже некоторые федеральные ресурсы. Исследователь Брайан Келли, обнаруживший эти материалы, начал информировать органы власти и СМИ, чтобы «привлечь внимание к проблеме».
По версии властей, злоумышленники использовали уязвимости на сайтах: функции для загрузки файлов пользователями или публичные порталы для документов. В некоторых случаях атаки связывают с ботами. Также часть проблем могла возникнуть из-за ПО, поставляемого сторонней компанией Granicus, которая обслуживает тысячи госорганизаций.
Хоть заражённые документы оперативно удаляют, опасные ссылки продолжают появляться.