На серверах TikTok майнили криптовалюту, а жесткие диски с данными людей лежали без присмотра

Расследование показывает, что работа дата-центров TikTok по-прежнему тесно связана с материнской компанией ByteDance в Китае. В дата-центрах используются серверы компании Inspur, которую Министерство торговли США в прошлом месяце включило в санкционный список из-за ее предполагаемых связей с китайскими военными. Документы также показывают, что заказы на работу с серверами были отправлены техникам дата-центров компанией Beijing ByteDance Technology, дочерней компанией ByteDance.

Отвечая на вопросы Forbes, представитель TikTok признал, что компания использует серверы Inspur, но сказал, что соцсеть уже давно не покупает продукты этого производителя. Представитель также сказал, что Beijing ByteDance Technology "не имеет никакого отношения к управлению, эксплуатации или контролю наших американских центров обработки данных".

Расследование также показало, что некоторые серверы использовались для майнинга криптовалюты.