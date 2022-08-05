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На сколько могут оштрафовать за просмотр порно через VPN в Арабских Эмиратах

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Согласно последним данным Nord Security, спрос на VPN в странах Персидского залива вырос примерно на 30% в первом квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) тем временем обход ограничений карается законом.
На сколько могут оштрафовать за просмотр порно через VPN в Арабских Эмиратах

Спрос на VPN в ОАЭ вырос на 36%, это свидетельствует о том, что всё больше и больше интернет-пользователей просматривают запрещённый в стране контент. «Спрос на VPN в регионе Персидского залива растёт с каждым годом. Чем больше появляется ограничений на контент, тем выше спрос на услугу», — заявили в Nord Security.

В отчёте говорится, что жители Персидского залива часто используют VPN для совершения аудио-и видеозвонков через популярные приложения, такие как WhatsApp, Skype, Facetime, Discord, а также приложения для знакомств. VPN-сервисы также применяются для доступа к порнографии, площадкам по продаже наркотиков и т.д. При этом в ОАЭ просмотр порно через VPN может обернуться штрафом в 2 миллиона дирхамов (около 33 млн рублей по текущему курсу).

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