Опубликовано 18 марта 2026, 21:31
На смарт-часах Garmin официально появился WhatsApp*

Удобно? Возможно
WhatsApp* теперь можно использовать прямо на некоторых смарт-часах Garmin. Приложение уже доступно в магазине Garmin Connect IQ.
© Экстремистская Meta* / Garmin

С помощью нового приложения пользователи могут читать входящие сообщения и отвечать на них прямо с часов. Также можно отправлять эмодзи и просматривать историю переписки. Приложение также поддерживает входящие звонки. Можно принять вызов или отклонить. В целом, полноценный функционал есть.

Однако приложение работает не на всех моделях Garmin. В основном на часах серий Forerunner, Venu, Vivoactive и Fenix. Проверить совместимость можно в магазине Connect IQ.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:msn
Автор:Максим Многословный
