На Sony подали в суд из-за искусственно завышенных цен в PlayStation Store

Опубликовано 09 июля 2026, 16:111 мин.
На Sony подали в суд из-за искусственно завышенных цен в PlayStation StoreВ Нидерландах
Нидерландская организация по защите прав потребителей подала коллективный иск против Sony. Истцы утверждают, что производитель PlayStation «злоупотребляет своим положением на рынке» и «заставляет покупателей переплачивать за цифровые версии игр».
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По их данным, как минимум 1,7 миллиона владельцев PlayStation в Нидерландах платят за скачиваемые игры в среднем на 47% больше, чем за те же игры на дисках. При этом, как отмечают активисты, Sony «намеренно подталкивает покупателей к модели „только цифра“». Особенно в поколении PS5, у которых есть версия без дисковода.
В фонде считают, что «огромная доля Sony на рынке» и «полный контроль над продажами в собственном магазине игр» позволяют компании устанавливать «несправедливые цены». Эту переплату они назвали «налогом Sony».
Первое слушание по делу ожидается до конца этого года.
Источник:gamesindustry.biz
Автор:Максим Многословный
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