На Sony подали в суд из-за искусственно завышенных цен в PlayStation Store

По их данным, как минимум 1,7 миллиона владельцев PlayStation в Нидерландах платят за скачиваемые игры в среднем на 47% больше, чем за те же игры на дисках. При этом, как отмечают активисты, Sony «намеренно подталкивает покупателей к модели „только цифра“». Особенно в поколении PS5, у которых есть версия без дисковода.

В фонде считают, что «огромная доля Sony на рынке» и «полный контроль над продажами в собственном магазине игр» позволяют компании устанавливать «несправедливые цены». Эту переплату они назвали «налогом Sony».

Первое слушание по делу ожидается до конца этого года.