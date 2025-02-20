На Sony подали в суд из-за «несправедливых» цен в PlayStation Store

Опубликовано 20 февраля 2025, 23:061 мин.
На Sony подали в суд из-за «несправедливых» цен в PlayStation StoreСогласны?
Голландская организация потребителей Mass Damage & Consumer подала на Sony Interactive Entertainment в суд. Причина? Sony якобы злоупотребляет своими полномочиями, продавая цифровые игры PlayStation только через PlayStation Store. Из-за этого геймерам приходится переплачивать, поскольку они не могут выбрать других более дешевых поставщиков.
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На других платформах, таких как Xbox, Steam и Nintendo, цифровые игры также можно купить у сторонних ритейлеров. Sony запретила это много лет назад, в результате чего игроки вынуждены покупать игры в PlayStation Store. Фонд Mass Casualty & Consumer называет это «налогом Sony» и считает, что это несправедливо по отношению к потребителям.
Фонд призывает пользователей PlayStation откликнуться, если они заплатили лишнее из-за этой политики.