На Sony подали в суд из-за «несправедливых» цен в PlayStation Store

На других платформах, таких как Xbox, Steam и Nintendo, цифровые игры также можно купить у сторонних ритейлеров. Sony запретила это много лет назад, в результате чего игроки вынуждены покупать игры в PlayStation Store. Фонд Mass Casualty & Consumer называет это «налогом Sony» и считает, что это несправедливо по отношению к потребителям.

Фонд призывает пользователей PlayStation откликнуться, если они заплатили лишнее из-за этой политики.