На Telegram напали хакеры

Как отметила пресс-служба, проблемы с подключением могут испытывать пользователи Telegram из Америки и некоторых других стран. Сбои в работе мессенджера люди заметили ещё вчера. Большинство жалоб поступило из Бразилии и США. Также проблемы наблюдали пользователи из Европы.

Представители Telegram объяснили, что DDoS-атаки влияют только на корректность работы серверов, но никак не затрагивают личные данные пользователей. Хакеры используют ботнеты, то есть сети компьютеров с вредоносными программами, установленными без ведома владельцев. Эти программы посылают запросы на сервер, перегружая его.

Сейчас, по информации пресс-службы, атаки, похоже, прекратились, и работа Telegram стабилизировалась.