На телевизоры с Android теперь можно установить приложения прямо со смартфона

В магазине приложений Google Play появилась опция для установки приложений на подключённый телевизор с Android TV прямо со смартфона. Кнопка Install вызывает выпадающее меню, в котором отображается устройство, используемое в данный момент, а также устройства с Android TV, подключённые к одной учётной записи.

Подобное уже реализовано для удалённой установки приложений на устройства Wear OS.

Стоит отметить, что возможность установки приложения на Android TV не зависит от того, есть ли данное приложение на смартфоне.

Сейчас обновление становится доступно всё большему числу пользователей. Вероятно, скоро оно появится и у вас.