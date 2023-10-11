На TikTok подали в суд за то, что дети «пристрастились» к его алгоритму

Этот иск является частью растущей в США обеспокоенности по поводу влияния этого приложения и потенциальных рисков для национальной безопасности.

Губернатор Спенсер Кокс обвинил компанию TikTok в том, что она вводит родителей в заблуждение, представляя приложение как безопасное для детей, и заманивает детей в зависимость и нездоровое использование для увеличения доходов от рекламы. В иске утверждается, что TikTok нарушает Закон штата Юта о практике продаж потребителям, поскольку вызывает привыкание у детей, искажает информацию о безопасности и ложно утверждает, что работает независимо от Китая.

Этот судебный вызов не является уникальным: в других штатах, таких как Индиана и Монтана, уже высказывались подобные опасения и инициировались судебные иски или запреты. Иск требует от судьи запретить TikTok нарушать UCSPA, покрыть судебные издержки и наложить значительные штрафы и пени.