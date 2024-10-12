На Украине арестовали VPN-оператора, который давал доступ к российскому интернету

С момента начала СВО этот оператор способствовал подключению сторонников России к более чем 48 миллионам IP-адресов и обрабатывая более 100 гигабайт данных ежедневно, пишут официальные лица Украины.

Он управлял VPN из своей квартиры, используя как местные, так и арендуемые серверы в Германии, Франции, Нидерландах и даже России, рекламируя услуги в Telegram и на других платформах. Полиция провела обыски в Хмельницком и Житомире, изъяв компьютерное оборудование и серверы.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы по статье за несанкционированное вмешательство в информационные системы во время военного положения.