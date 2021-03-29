На Украине могут отключить Google Pay и Apple Pay

Если законопроект о снижении комиссии банковского эквайринга примут, ПриватБанк потеряет до 5,3 млрд грн прибыли в год.

Также топ-менеджер крупнейшего украинского банка заявил, что новый закон приведёт к значительному падению количества и объёма безналичных операций. Прогнозируется снижение с 55,2% до 25,6%.

Помимо этого, в случае введения закона украинским банкам придётся отказаться от поддержки Apple Pay и Google Pay. Операции через сервисы станут убыточными на Украине. Вырастет также и стоимость обслуживания карт для клиентов.