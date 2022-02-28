На Украине временно отключили часть функций Google Карт

Компания заявила, что предприняла действия по отключению оперативной информации о загруженности таких мест, как магазины и рестораны на Украине, ради безопасности людей в стране. Google приняла решение после консультаций с украинскими властями.

Компания заявил, что информация о пробках в реальном времени остается доступной для водителей.

Ранее профессор Калифорнийского института международных исследований Миддлбери сказал, что Google Maps помогли ему отследить «пробку», которая была движением российских военных к границе за несколько часов до того, как Владимир Путин объявил о начале «спецоперации».