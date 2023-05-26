Приложения
17:34, 26 мая 2023
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На волне «хайпа» TikTok обзаведется чат-ботом с искусственным интеллектом

Но пока лишь на ограниченном рынке

TikTok, если верить слухам, вводит в свое приложение чат-бота с искусственным интеллектом под названием «Tako». В настоящее время он тестируется на ограниченных рынках на Филиппинах, с целью улучшить «пользовательский опыт».

Tako находится на основном экране TikTok и представлен значком в форме призрака в правой части экрана. Вступая с пользователями в беседу о TikTok, Tako сочетает в себе элементы функции поиска и алгоритма рекомендаций. Чат-бот собирает предпочтения пользователей, чтобы предоставлять «персонализированные рекомендации по контенту».

TikTok идет по стопам других платформ социальных сетей, таких как Snapchat, который в начале этого года представил свой собственный чат-бот с искусственным интеллектом под названием MyAI.

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