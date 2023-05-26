На волне «хайпа» TikTok обзаведется чат-ботом с искусственным интеллектом

17:34, 26 мая 2023
1 мин.
На волне «хайпа» TikTok обзаведется чат-ботом с искусственным интеллектомНо пока лишь на ограниченном рынке
TikTok, если верить слухам, вводит в свое приложение чат-бота с искусственным интеллектом под названием «Tako». В настоящее время он тестируется на ограниченных рынках на Филиппинах, с целью улучшить «пользовательский опыт».
Tako находится на основном экране TikTok и представлен значком в форме призрака в правой части экрана. Вступая с пользователями в беседу о TikTok, Tako сочетает в себе элементы функции поиска и алгоритма рекомендаций. Чат-бот собирает предпочтения пользователей, чтобы предоставлять «персонализированные рекомендации по контенту».
TikTok идет по стопам других платформ социальных сетей, таких как Snapchat, который в начале этого года представил свой собственный чат-бот с искусственным интеллектом под названием MyAI.