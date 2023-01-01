На ввозимые в РФ смартфоны теперь обязаны устанавливать приложения VK, Яндекса и Rutube

Такое распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС. В списке обязательного есть «Яндекс», «Яндекс Браузер», «Яндекс Карты», «Яндекс Диск», «2ГИС», «Литрес», «Почта Mail.ru», ICQ, приложение голосового помощника «Маруся», «Новости Mail.ru», «OK Live», приложения социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», Mir Pay и «Госуслуги».

Это не все приложения. В перечне также есть офисные программы, антивирусы, онлайн-кинотеатры и т.д.