На WhatsApp впервые подали в суд после изменения правил мессенджера

Недовольные пользователи подали на компанию жалобу в индийский суд. Источник уточняет, что это первый юридический вызов, с которым столкнулась команда WhatsApp после обновления правил. В жалобе указано, что мессенджер «высмеивает наше основополагающее право на неприкосновенность частной жизни».

Напомним, недавно антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении Facebook по поводу политики WhatsApp.