Приложения
Сегодня 14:07
На WhatsApp впервые подали в суд после изменения правил мессенджера
Это сделали недовольные пользователи из Индии
Недавно WhatsApp изменил правила пользования и обязал юзеров соглашаться с тем, что их данные — номера телефонов, местоположение и т.д. — будут отправляться Facebook. Многим это не понравилось, в магазинах приложений резко выросли загрузки альтернативных мессенджеров — Signal и Telegram. Теперь на WhatsApp впервые подали в суд за нововведение.
Недовольные пользователи подали на компанию жалобу в индийский суд. Источник уточняет, что это первый юридический вызов, с которым столкнулась команда WhatsApp после обновления правил. В жалобе указано, что мессенджер «высмеивает наше основополагающее право на неприкосновенность частной жизни».
Напомним, недавно антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении Facebook по поводу политики WhatsApp.