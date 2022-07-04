На замену Booking: у VK появится сервис бронирования жилья

Сообщается, что VK заинтересовалась двумя сервисами — краснодарским Tvil.ru и ульяновским «Суточно». Отмечается, впрочем, что весной 2022 года соцсеть «ВКонтакте» проводила мероприятие «VK: общественный совет по поддержке предпринимателей» и говорила, что туризм пока не является приоритетным направлением. Тем не менее сейчас уже идут переговоры.

Источники Forbes считают, что сделку с Tvil можно оценить в сумму от 1 млрд рублей до 2,5 млрд рублей. «Суточно.ру» же является самой популярной в России системой бронирования у владельцев жилья после ухода Airbnb и Booking. Стоимость сервиса оценивают в 0,5-1,3 млрд рублей.