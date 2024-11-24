На Западе обеспокоились «смертью» поисковика Google из-за появления ИИ

Сама Google признает потенциальную угрозу, ссылаясь на ИИ в своей защите от обвинений в монополизме. Однако история заставляет с осторожностью относиться к прогнозам о падении Google. Ожидалось, что прошлые технологии, такие как смартфоны и социальные сети, уменьшат доминирующее положение Google. Вместо этого… они усилили его.

В 2010 году критики утверждали, что такие приложения и платформы, как *Facebook, подорвут значимость Google. Однако, приспосабливаясь к меняющимся привычкам людей, Google становился все сильнее.

Сегодня количество поисковых запросов составляет триллионы в год по сравнению с миллиардами в 2010 году, а компания зарабатывает на поисковой рекламе около 200 миллиардов долларов в год.

ИИ действительно может изменить форму поиска информации, предлагая «персонализированный» опыт, превосходящий традиционный поиск. Тем не менее, как отмечает Дэвид Йоффи из Гарварда, прогнозирование развития разрушительных технологий сопряжено с «неопределенностью», а судья Амит Мехта, ведущий дело о монополии Google, отметил, что хотя искусственный интеллект может сломить традиционный поиск, он вряд ли сделает это в ближайшем будущем.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.