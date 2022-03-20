Началась бесплатная раздача Android-приложения для тренировок «Stark Гантель»

Вне акции приложение стоит 199 рублей. Сейчас его можно просто установить на телефон, ничего не оплачивая.

Всего в приложении есть 70 упражнений, показанных в клипах высокой чёткости. Тренировки выполняются профессиональным тренером Бенджамином Сальстромом. Кроме того, «Stark Гантель» предлагает возможность создать собственную программу тренировки.

В приложении можно отслеживать свои успехи и зарабатывать очки за завершённые тренировки. Также пользователь может выбрать упражнения на конкретные группы мышц.

У «Stark Гантель» много положительных отзывов, однако нет русской локализации. Стоит отметить, что по видеороликам всё понятно.

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