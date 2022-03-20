Приложения
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Началась бесплатная раздача Android-приложения для тренировок «Stark Гантель»В обычное время стоит 199 рублей
В Google Play Store можно бесплатно скачать приложение «Stark Гантель». Оно позволяет верно выполнять физические упражнения.
Вне акции приложение стоит 199 рублей. Сейчас его можно просто установить на телефон, ничего не оплачивая.
Всего в приложении есть 70 упражнений, показанных в клипах высокой чёткости. Тренировки выполняются профессиональным тренером Бенджамином Сальстромом. Кроме того, «Stark Гантель» предлагает возможность создать собственную программу тренировки.
В приложении можно отслеживать свои успехи и зарабатывать очки за завершённые тренировки. Также пользователь может выбрать упражнения на конкретные группы мышц.
У «Stark Гантель» много положительных отзывов, однако нет русской локализации. Стоит отметить, что по видеороликам всё понятно.
Акция актуальна на момент публикации новости, поэтому проверяйте доступность скидки самостоятельно.