Началась «миграция» американцев из Twitter (X) в TikTok

Опрос Pew, проведённый среди 5 022 взрослых в США с февраля по июнь, показал, что самыми популярными платформами остаются YouTube (84%), Facebook* (71%) и Instagram* (50%).

Платформы Reddit и X (бывший Twitter), созданные примерно в тот же период, имеют меньшую аудиторию. Но если число пользователей X в США снизилось с 2021 года, то Reddit, наоборот, вырос: сегодня его используют 26% опрошенных против 18% четыре года назад. Особенно популярен Reddit у молодёжи 18−29 лет.

TikTok тоже стремительно набирает обороты: 63% американцев младше 30 лет заходят туда регулярно, а около половины — каждый день. В этой же возрастной группе популярны Snapchat (58%). А вот Truth Social (1%), Bluesky (6%) и Threads* (15%) молодёжь почти не использует.

Отдельно отмечается рост популярности WhatsApp*.

