Началось тестирование ИИ Microsoft, который может управлять браузером на ПК

В настоящее время возможности Copilot Vision ограничены. Она работает только на небольшом количестве веб-сайтов и доступна ограниченному числу подписчиков Copilot Pro в США, которые платят 20 долларов ежемесячно. Microsoft планирует постепенно расширять доступность функции.

Функция требует от пользователей ручной авторизации, а все данные сеанса удаляются после ее использования. Microsoft подчеркивает, что Copilot Vision фокусируется исключительно на контенте, видимом пользователям (чтобы не было проблем с авторскими правами).