Началось тестирование ИИ Microsoft, который может управлять браузером на ПК

Опубликовано 06 декабря 2024, 22:421 мин.
Началось тестирование ИИ Microsoft, который может управлять браузером на ПКТестирует Copilot Vision в Edge в ограниченном масштабе
Microsoft начала тестирование Copilot Vision, ИИ-функции для Edge, которая взаимодействует с вашими действиями в браузере. Доступная через Copilot Labs, она сканирует текст и изображения на определенных сайтах и предоставляет интерфейс для обсуждения содержимого.
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В настоящее время возможности Copilot Vision ограничены. Она работает только на небольшом количестве веб-сайтов и доступна ограниченному числу подписчиков Copilot Pro в США, которые платят 20 долларов ежемесячно. Microsoft планирует постепенно расширять доступность функции.
Функция требует от пользователей ручной авторизации, а все данные сеанса удаляются после ее использования. Microsoft подчеркивает, что Copilot Vision фокусируется исключительно на контенте, видимом пользователям (чтобы не было проблем с авторскими правами).