Началось тестирование отдельного приложения ИИ Google для Mac

По предварительной информации, приложение будет выполнять те же функции, что и веб-версия: отвечать на вопросы, искать информацию в интернете, генерировать текст, изображения и программный код. Однако главной «фишкой» может стать Desktop Intelligence. Она позволит Gemini видеть содержимое экрана пользователя и получать информацию из открытых приложений, чтобы «лучше понимать контекст и давать более точные ответы», пишут СМИ.

Пока неизвестно, сможет ли Gemini не только видеть, но и самостоятельно что-то делать в приложениях. Создавать документы или отправлять сообщения, например.

Сообщается, что тестирование проходит с участием людей, не работающих в Google.