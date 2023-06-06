Началось тестирование «российского Github»

«Тинькофф банк», Ozon и структуры «Сбера» протестируют российский репозиторий программного обеспечения с открытым кодом. Эксперимент с аналогом GitHub продлится до апреля 2024 года, следует из опубликованного 31 мая приказа Минцифры.

Всего в утвержденном ведомством перечне 82 участника тестирования. Среди них как федеральные и региональные органы власти, так и крупные компании — «Тинькофф банк», Ozon, Мосбиржа, «Сбертех» — а также компании-разработчики и физлица. В то же время IT-гиганты — VK и «Яндекс» — не стали подавать заявки на участие в эксперименте.

В Минцифры отметили, что в перечень вошли как разработчики, так и пользователи решений на базе открытого кода, предоставляющие ведомству данные аналитических данных по участию в эксперименте. Участие в эксперименте для компаний не ограничено, подчеркнули в министерстве.

В то же время не придуман способ мотивировать разработчиков или владельцев программ выкладывать код в общий доступ, отмечают «Ведомости» со ссылкой на источник в одной из IT-компаний.

О создании «российского Github» в сентябре 2021 года заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Российский фонд развития информационных технологий объявил о своем участии в проекте в октябре 2022 года. Эксперимент по созданию репозитория стартовал 21 марта 2023 года.