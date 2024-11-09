Началось Великое переселение фанатов Тейлор Свифт из Twitter из-за выборов в США

Миграция подогревается якобы ростом «ненавистнических высказываний и травли» на X. После выборов Свифти сообщили об увеличении угроз в их сторону (хотя прошёл всего день). По их словам, они чувствуют себя в безопасности в Bluesky.

Свифти надеются, что Bluesky станет их основным «социальным домом», свободным от «конфликтной атмосферы X».

А как считаете вы? Стоит ли им уходить с платформы Маска?