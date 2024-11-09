Началось Великое переселение фанатов Тейлор Свифт из Twitter из-за выборов в США

Опубликовано 09 ноября 2024, 16:201 мин.
Началось Великое переселение фанатов Тейлор Свифт из Twitter из-за выборов в СШАИ Маска
После победы Дональда Трампа на президентских выборах многие поклонники Тейлор Свифт, известные как «Свифти», начали покидать X (бывший Twitter) ради Bluesky. Свифти выражают недовольство владельцем X, Илоном Маском, который публично поддержал Трампа. Поклонники считают, что участие Маска в кампании Трампа противоречит «ценностям Свифт» и «атмосфере инклюзивности их сообщества».
Миграция подогревается якобы ростом «ненавистнических высказываний и травли» на X. После выборов Свифти сообщили об увеличении угроз в их сторону (хотя прошёл всего день). По их словам, они чувствуют себя в безопасности в Bluesky.
Свифти надеются, что Bluesky станет их основным «социальным домом», свободным от «конфликтной атмосферы X».
А как считаете вы? Стоит ли им уходить с платформы Маска?