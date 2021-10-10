Национальные меньшинства назвали главными распространителями фейков через WhatsApp

Аналитики изучили 100 новостных сайтов США, которые читает и латиноамериканская аудитория. За год 28% контента для латиноамериканцев содержало информацию, помеченную как конспирологическая или псевдонаучная. Этот контент они распространяют через мессенджеры наподобие WhatsApp.

Исследователи отметили, что белые люди в США с меньшей вероятностью видят фейковую информацию, чем латиноамериканцы. Также, по данным авторов работы, молодые латиноамериканцы в возрасте 18-34 лет в два раза чаще, чем население в целом, пользуются WhatsApp и Telegram.

Исследователи добавили, что жизнь латиноамериканцев в США часто сравнивают с жизнью мигрантов, хотя большинство испаноязычного населения младшего возраста ими не являются. Тем не менее они потребляют информацию немного по-другому.