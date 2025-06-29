Опубликовано 29 июня 2025, 16:201 мин.
Национальный мессенджер должен работать даже на старых телефонах — ГосдумаПолучится ли — покажет время
Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассказал, каким должен быть будущий национальный мессенджер. По его словам, приложение должно быть простым, занимать минимум памяти и работать даже на старых и недорогих телефонах.
© Ferra.ru
Кроме того, мессенджер должен легко взаимодействовать с государственными сервисами и коммерческими платформами. Такие функции, по мнению депутата, можно доверить только тому сервису, который выберет правительство.
Боярский отметил, что согласно новому закону, кабинет министров ещё не определился, какой сервис станет официальным национальным мессенджером. Но он уверен, что решение примут довольно быстро.