Кроме того, мессенджер должен легко взаимодействовать с государственными сервисами и коммерческими платформами. Такие функции, по мнению депутата, можно доверить только тому сервису, который выберет правительство.

Боярский отметил, что согласно новому закону, кабинет министров ещё не определился, какой сервис станет официальным национальным мессенджером. Но он уверен, что решение примут довольно быстро.