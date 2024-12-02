Найден способ обхода требования учетной записи Microsoft в Windows 11 24H2

Начните с использования официального ISO-файла от Microsoft для установки Windows 11. Продолжайте установку до тех пор, пока не появится запрос на ввод учетной записи Microsoft. Вместо того чтобы вводить учетную запись, нажмите Shift + F10, чтобы открыть командную строку.

В командной строке создайте учетную запись локального пользователя, набрав:

net user "username" /add net localgroup "Administrators" "username" /add

Замените "username" на нужное вам имя учетной записи. Затем выполните следующие команды:

cd oobe msoobe.exe && shutdown -r

Компьютер перезагрузится. Когда появится запрос на ввод имени пользователя и пароля, выберите локальную учетную запись, которую вы только что создали, чтобы продолжить установку.

После завершения установки вы можете использовать Windows 11 без учетной записи Microsoft. Если впоследствии вы передумаете, то сможете войти в учетную запись Microsoft из настроек.