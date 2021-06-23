Найден способ вернуть бесплатный VPN в браузер Opera

Вернуть VPN смогут пользователи компьютеров под управлением Windows, пишет Rozetked. Сервис разработчика автоматически редактирует пользовательские настройки браузера определённым образом. Сначала надо найти в указанной директории файлы Secure Preferences и Secure Preferences.backup. Они затем загружаются на сайт. После этого пользователь может скачать исправленные версии файлов и заменить ими оригинальные.

Если всё прошло удачно, следует вручную включить VPN в настройках Opera. Более подробную инструкцию можно почитать по этой ссылке.